Haberler Galatasaray Galatasaray Sivasspor maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Sivasspor maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Liderliğini korumak isteyen Galatasaray, formda Sivasspor'u yenmek ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 15:40
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Galatasaray Sivasspor maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sivasspor maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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