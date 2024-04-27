Granada - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Granada - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Osasuna maçı 28 Nisan Pazar günü saat 17:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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