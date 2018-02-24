Burak iğne ile de olsa sahada – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Burak iğne ile de olsa sahada

    Burak iğne ile de olsa sahada
    , geçtiğimiz hafta maçında sakatlığının nüksetmesinin ardından hafta içerisinde hiçbir antrenmana katılmadı. Salonda kendi özel sağlık ekibi ve kulüp sağlık kurulunun verdiği talimatlar doğrultusunda yoğun bir çalışma yapan 32 yaşındaki forvet, Alanyaspor maçı kafilesinde yer aldı. Burak'ın iğneyle de olsa forma giymek istediği öğrenildi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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