Hep ‘beraber’ nereye kadar?









Yerel gazeteler, galibiyet hasretini 5 maça çıkaran takıma ve yönetime tepki gösterdi...



Karadeniz Gazetesi, "Hep beraber nereye kadar? O zaman yolculuk başlasın" ifadelerini kullanırken, Taka, "Usta ne düşünüyon bu hususta?", Günebakış, "Umutsuz vaka!.. Ne sonuç, ne futbol, ne de hedef var!" dedi. Sonnokta Gazetesi ise, "Ligde üst üste 5'inci beraberliği alarak lige havlu attık" yorumunda bulundu. 12 Şubat 2018, Pazartesi Güncelleme: 00:53 Etiketler: lige, Karadeniz







