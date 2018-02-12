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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Hep ‘beraber’ nereye kadar?

    Hep ‘beraber’ nereye kadar?

    Yerel gazeteler, galibiyet hasretini 5 maça çıkaran takıma ve yönetime tepki gösterdi...

    Gazetesi, "Hep beraber nereye kadar? O zaman yolculuk başlasın" ifadelerini kullanırken, Taka, "Usta ne düşünüyon bu hususta?", Günebakış, "Umutsuz vaka!.. Ne sonuç, ne futbol, ne de hedef var!" dedi. Sonnokta Gazetesi ise, "Ligde üst üste 5'inci beraberliği alarak havlu attık" yorumunda bulundu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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