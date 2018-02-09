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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Okay dinamo gibi

    Okay dinamo gibi

    Bu sezon 'de en fazla hava topu (97) ve ikili mücadelede (189) kazanan isim olma başarısını gösteren , 'un yükselen değeri haline geldi.

    23 yaşındaki ön libero, sınavında takımının en çok ikili mücadeleye (25/18) girip kazanan ve rakibinin ara pasını en çok engelleyen isim oldu. Toplamda 104 kez topla buluşan genç futbolcu, 6 kez adam geçti, 3 şut pası verdi, bir de isabetli orta yaptı. Maçın en fazla isabetli pas yapan oyuncusu olan Okay, 2 başarılı top kapma ve % 84 pas yüzdesi ile oynadı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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