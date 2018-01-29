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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Rekor kırdılar

    Rekor kırdılar
    'un yeni evi Medical Park Stadı'nda oynadığı derbilerde en çok ilgiyi Fenerbahçe maçı çekti. Bordo-mavililerin daha önce ile oynadığı karşılaşmaya 35 bin taraftar gelmişti. Bu sezon oynanan Galatasaray derbisinde ise statta 39 bin taraftar vardı. Dünkü Fenerbahçe mücadelesine ise tam 40 bin taraftar geldi. Bordo-mavili taraftarlar 90 dakika boyunca bir an bile olsun susmadı
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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