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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Afrin'e tam destek

    Afrin'e tam destek

    'in 19. haftasında sahasında ile karşılaşıyor.

    'un 'yle oynayacağı dev maça taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Zirve yarışına tutunmak isteyen Trabzonspor'u taraftarı yalnız bırakmadı.

    Trabzonspor Kulübü'nün girişimiyle, tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için Akyazı'da büyük bir birlik örneği sergilendi.

    Trabzonsporlu futbolcular sahaya "O Mübarek Bayrak, İşte Bu Bayrak" tişörtleriyle çıktı.

    Stadın iki skorbordunda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Operasyonu'ndan görüntüler yansıtıldı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:51
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