Afrin'e tam destek
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
Trabzonspor Kulübü'nün girişimiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için Akyazı'da büyük bir birlik örneği sergilendi.
Trabzonsporlu futbolcular sahaya "O Mübarek Bayrak, İşte Bu Bayrak" tişörtleriyle çıktı.
Stadın iki skorbordunda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Operasyonu'ndan görüntüler yansıtıldı.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:51
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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