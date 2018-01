Gitme ihtimalim var

JAHOVİC

Fırtına'nın süper yıldızı Burak Yılmaz , kendisine teklifler olduğunu ancak ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Antalya'da basın toplantısı düzenleyen 32 yaşındaki forvet, "Yurt dışından teklifler var. Ama ayrılma gibi ya da transfer olma gibi düşüncem yok. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Burada kalmam veya gitmem için bazı şeylerin net olması gerekiyor. Transfer teklifi gelen her oyuncunun gitme ihtimali vardır. Ben çok ciddi teklifler aldım. Ben size Konya maçında sahada olacağım diyorum. Bence Konya maçında forma giyecek Burak'ı konuşmamız lazım" dedi.Takımdaki genç oyuncuların kendisi için çok önemli isimler olduğunu söyleyen Burak, "Abdülkadir, Yusuf ve Okay benim gözbebeğim. Onlara elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Ama büyük futbolcu olmak onların tercihi. Kaybolup gitmek mi, büyümek mi istiyorlar, onların tercihi. Sizden ricam genç kardeşlerimizle alakalı bir gün şu takımda bir gün bu takımda diye haber yapılmaması. Onlar bu durumdan etkileniyor. Onlara gelen bir teklif yok" açıklamalarını yaptı. Trabzonspor camiası dün Burak'ın şok açıklaması ile sarsıldı. Peki olayın perde arkasında ne var. FOTOMAÇ olarak bunu araştırdık. İşte detaylar: Bordo-mavili kulübün sezon başında büyük uğraşlar sonucunda 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek Çin'in BJ Sinobo Guoan takımından transfer ettiği Burak'a yarım sezondan sonra bir başka Çin kulübü Shangai Shenhua talip oldu.Burak'ın sezonun ilk yarısındaki 14 maçta attığı 14 gollük performansı yakından takip eden Çin ekibi, menajerler aracılığıyla 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Trabzonspor'a 15 milyon euro, futbolcunun kendisine ise 10 milyon euro imza parası önerdi. Yıllık maaş olarak da Burak'a 8 milyon euro'ya yakın bir rakam öneren Shenhua'nın bu teklifi hem bordo-mavili yönetimi, hem de Burak Yılmaz'ı şaşırttı ve milli oyuncu dün basın önüne çıkarak 'Teklifler doğru' dedi.Çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Allah korudu. Çapraz bağlarım kopabilirdi. Ama verilmiş bir sadakamız varmış ve çok şükür ucuz atlattık. İyi durumdayım ve koşulara başladım. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazılıyor. Konya deplasmanında sahada olacağım. Onun için her şeyi yapıyorum. Sağlık ekibimiz çok ilgileniyor benimle. Kendi fizyoterapistim de burada. Her şey yolunda" diye konuştu.Salı günü oynanacak Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarların stadı dolduracaklarını da söyleyen Burak Yılmaz, "Sonuç ne olursa olsun bizi destekleyeceklerini biliyorum. Kendilerini bekliyoruz. Turu geçmek istiyoruz. Konyaspor çok iyi bir takım. Çok değerli bir hocaları var ve iyi bir camia. O gün taraftarımıza çok ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Cenk Tosun 'un Everton'a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Türk oyuncularının yerden yere vurulduğu dönemde böyle transfer çok güzel oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Cenk hâlâ kendini geliştiriyor ve kendisiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu durum genç oyuncuların önünü açacaktır" dedi.Gomis'in 'Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u görmüyorum' yönünde yaptığı bir açıklamayla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Burak, "Gol krallığının yarışının önemli olmadığını ama şampiyonun kim olduğunu söylemiş bence. Ama futbol bu. Önce oynayacaksın sonra duruma bakacaksın. Fatih Terim 'in etkisi tabii ki de çok büyük. Türkiye Ligi kolay bir lig değil bir de ikinci devreler asla kolay değil. Belki ileri görüşlü bir arkadaşımızdır. Bakıp göreceğiz" dedi.Amatör ruhlu bir profesyonel olduğunu belirten Burak, "Konya maçında sahada olmak istiyorum. İkinci yarı, ilk yarıda attığım gol sayısının altına düşmek istemiyorum. Gomis ve Jahovic özel oyuncular. Bu isimlerle yarışıyor olabilmek beni bir Türk olarak mutlu ediyor. Jahovic bence gol krallığı yarışında daha önde. Büyüklere karşı oynayanlar kapanıyor ama Anadolu takımlarında daha rahat oynanıyor. O yüzden Jahovic'in krallık yarışında şansı daha fazla. Göreceğiz" diye konuştu.Maksadı aşan ya da maksadı tam olarak anlaşılmayan bir açıklama olarak da nitelenebilir'ın basın toplantısındaki sözleri. Profesyonel dünya içinde ise son derece doğru şeyler barındırıyordu açıklamaları.bulanlar da olabilir. Taraftarlaroyunculara duydukları aşkların tam karşılığınıöğrenmeli... Sonrası hep hüzün, sonrası hep yıkım... Örneği çok zira...