Bir takıma bedel
Fileleri 14 kez sarsan Burak, geçen sezon Trabzonspor’un ilk yarıda attığı gol sayısına tek başına ulaşmayı başardı
18 PUANA KATKI
Milli futbolcu; Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabük maçlarında da birer gol kaydetti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 29 puanın 18'ine attığı gollerle katkıda bulundu, takımı yarışta tuttu.
GOLLERİN YÜZDE 42'Sİ
Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gollerin yüzde 42'sini kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, sezonun ilk yarısında 33 kez fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinin yarısına yakınına imza attı.
LİGİN ZİRVESİNDE
Bu sezon Süper Lig'de 9.35 gol beklentisiyle 14 gol atan Burak bu alanda ligin zirvesinde (4.65 fark). Burak gol yollarında takımı adına olağanüstü işlere imza attı.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:27
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Bir takıma bedel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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