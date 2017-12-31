Bir takıma bedel

Süper Lig 'in ilk yarısını 14 golle tamamlayarak Göztepeli Jahovic ve G.Saraylı Gomis ile krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz , tek başına Trabzonspor 'un geçen sezonun ilk devresinde attığı kadar gol kaydetti. Karabükspor ile yapılan maçta rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 14'e yükselten 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı. Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak, ilk yarıda 14 karşılaşmada forma giyip takımının en skorer ismi olurken, maç başına 1 gol attı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, 14 karşılaşmada bin 176 dakika görev yaparken, 84 dakikaya 1 gol sığdırdı.

Milli futbolcu; Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabük maçlarında da birer gol kaydetti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 29 puanın 18'ine attığı gollerle katkıda bulundu, takımı yarışta tuttu.Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gollerin yüzde 42'sini kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, sezonun ilk yarısında 33 kez fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinin yarısına yakınına imza attı.Bu sezon Süper Lig'de 9.35 gol beklentisiyle 14 gol atan Burak bu alanda ligin zirvesinde (4.65 fark). Burak gol yollarında takımı adına olağanüstü işlere imza attı.