 Bir takıma bedel – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Bir takıma bedel

    Bir takıma bedel

    Fileleri 14 kez sarsan Burak, geçen sezon ’un ilk yarıda attığı gol sayısına tek başına ulaşmayı başardı

    'in ilk yarısını 14 golle tamamlayarak Göztepeli Jahovic ve G.Saraylı Gomis ile krallık yarışında zirvede yer alan , tek başına 'un geçen sezonun ilk devresinde attığı kadar gol kaydetti. Karabükspor ile yapılan maçta rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 14'e yükselten 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı. Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak, ilk yarıda 14 karşılaşmada forma giyip takımının en skorer ismi olurken, maç başına 1 gol attı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, 14 karşılaşmada bin 176 dakika görev yaparken, 84 dakikaya 1 gol sığdırdı.



    18 PUANA KATKI
    Milli futbolcu; Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabük maçlarında da birer gol kaydetti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 29 puanın 18'ine attığı gollerle katkıda bulundu, takımı yarışta tuttu.

    GOLLERİN YÜZDE 42'Sİ
    Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gollerin yüzde 42'sini kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, sezonun ilk yarısında 33 kez fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinin yarısına yakınına imza attı.

    LİGİN ZİRVESİNDE
    Bu sezon Süper Lig'de 9.35 gol beklentisiyle 14 gol atan Burak bu alanda ligin zirvesinde (4.65 fark). Burak gol yollarında takımı adına olağanüstü işlere imza attı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:27
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