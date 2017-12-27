Lig yeni başlıyor

“Yalandan ısınan, kafası burada olmayan futbolcu istemiyorum. Aldığımız kararlar var, bunları uygulayacağız. Telafisi olmayan maçlara çıkacağız ve artık kimseyi idare etmem”

Trabzonspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendileri için ligin ikinci yarı başlayacağını söyledi. Çalımbay, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İkinci yarının Trabzonspor için bambaşka başlaması gerekiyor ve öyle başlayacak" dedi. Geldikleri günden itibaren en üzüldükleri maçın Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi: "Ama şu anda geldiğimiz yerden memnunum. Geldikten sonra Başakşehir ile aynı puanı elde ettik ve lideriz. Gönül isterdi ki son maçı da çok iyi şekilde bitirelim. Sosa'nın vurduğu gol olsa sonuç farklı bitecekti. Biz maçları kazanırken bile hatalarımızı yazıyorduk. Şu anda hatalarımız birikti. O hatalarımızı devre arasında tek tek görüşeceğiz. Tahminime göre 17 antrenman yapacağız. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Bizim için lig ikinci yarı başlayacak. Aldığımız karalar var, ikinci yarı uygulayacağız. Bazı şeyleri idare ettik, bundan sonra idare etme şansımız yok. Çünkü telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İkinci yarı Trabzonspor için bambaşka başlaması gerekiyor."



3 TRANSFER YAPABİLİRİZ

"Transferde kulübün menfaatlerinin önemli olduğuna dikkat çeken 54 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: "Oyuncuya ihtiyacımız var bu bir gerçek ama kulübümüzün maddi açıdan sıkıntısı varsa kesinlikle yapmayacağız. Yapabilirsek en az 3 oyuncu alırız. Başkanımızla oturup konuşacağız. Cuma günü yüz yüze toplantı yapacağız. Buna göre transfer politikamızı çizeceğiz. Mevcut oyuncular içerisinde de çok rahatsız olan isimler var. Onlarla da konuşacağız. Oynayabilecekleri yere gidebilirler. Kesinlikle 1-2 transfere ihtiyacımız var. Mas'la ilgili de net bir şey yok. Mas'ın gitmesini istemiyorduk ama onun da kendine göre düşünceleri var. Giderse yerine mutlaka yerine birini alacağız. Mas'tan memnunum. Oynasa da oynamasa da problemi olmadı. Elinden geleni veriyor. Trabzonspor'un öyle oyunculara ihtiyacı var. Bir hafta içerisinde durum netleşir. Ayın 4'üne kadar kampa kadar yüzde 99 her şeyi halletmeye çalışacağız. Belki her şey çözülürse kampın içerisinde 1-2 oyuncu almaya çalışırız."



SURAT YAPANI İSTEMEM

"İkinci yarı her şeyi göze alacağını ifade eden Çalımbay, "Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz antrenmana çıkmayanı takımda istemiyorum. İkinci yarıda her şeyi göze alıyorum. İkinci yarı işimiz ilk yarıdan daha zor. Kararlı olmamız gerekiyor. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmak istemiyoruz ama maalesef bazı oyuncular ayrılmak için ellerinden geleni yapıyor. Biz de bu nedenle bir uygulama yapmamız gerekiyor. Bunu mecburen yapacağız" diye konuştu.



ZARAR GÖRÜRLER

Yusuf ve Abdülkadir'in gelecekleriyle ilgili de konuşan Çalımbay şunları kaydetti: "İkisi ile de görüştüm. Altyapıdan çıkıp kendi memleketinin takımında oynaması çok güzel bir şey. 'Yusuf, Abdülkadir şu kadar paraya buraya gidiyor' yazılınca arkadaşlara faydadan çok zarar veriliyor. Ben onlara bunu anlattım. Ne para pul ne de farklı bir şey peşindeler. Bir maç oynuyor şişiriyorlar, sonra kötü oynayınca farklı şeyler yazılıyor. İnşallah Avrupa'ya da gider çok başarılı olurlar. İyi teklif gelirse hem kulüp hem de oyuncuların menfaatine olduğunda farklı davranmak gerekiyor. Yusuf tam patlama noktasında."



HERKES PARANIN HAKKINI VERECEK

Gelişmesi gereken yerlerden birinin saha dışı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bizim ilk yarıda istediğimiz şeyleri alamadığımız arkadaşlarımız var. Onların kapasitelerini üst seviyeye çıkarmamız gerek. Bazı şeyleri düzelttiğimiz zaman nasıl faydalı olursa çoğu şeyi aşmış olacağız. Saha dışındaki olayları iyi duruma getirirsek düzelteceğiz. Oyuncunun yalandan ısınması, oyuna girmesi, yedek kaldığında antrenmana çıkmaması en büyük sorunlar. Devre arasında da konuşacağız. Böyle devam etmeyecekse herkes gidebilir. 'Ben burada oynayamıyorum' diyorsanız, gidebilirsiniz, kalan da görevini yapmalı. Kimse bedava oynamıyor burada. Herkes Trabzonspor'dan bir şeyler kazanıyor. Kapris çekecek durumda değiliz. Çıkıp aldığınız paranın hakkını vereceksiniz" açıklamasını yaptı



SAKIB, BEHİCH, PiNTO

'Mas 'ın yerine transfer yapılacak mı' şeklindeki soruya yanıt veren deneyimli teknik adam Çalımbay, şu an ortada bir şeyin olmadığını belirterek, "Mas'ın gitme olayı çıktıktan sonra Sakıb olsun, Aziz Behich olsun, Emre, Pinto olsun bir sürü isim yazıldı. Bir kere Sakıb'ın Antalyaspor ile mukavelesi var. Mas'ın durumu garanti değil. Şu anda ortada bir şey yok. Mas gitmeden oyuncu alma şansımız yok. O gittikten sonra konuşulur. Mukavelesi olan bir futbolcuyu bizim ayartmamız çok yanlış. Mas olayı netleşince ona göre kulübümüz görüşür. Mas burada. O buradayken başkasıyla konuşmak yanlış. Devre arası zaman kısa, ama devre arası bence uzun da. Yerli oyuncu olduğu için 2-3 günde bitirilebilecek bir şey. Önce Mas bir karara bağlanmalı" diye konuştu.



BURAK'A YÜKLENDiK

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçta birçok oyuncunun kadroda yer almayacağını ifade eden Çalımbay, "Zor olacak, bunun farkındayız. Bu iki maç önemli. İlk maçımızı çok iyi bitirmek istiyoruz. Eksik gidiyoruz. Ne olursa olsun amacımız iyi bir şekilde buraya dönmek. Hem lig hem de kupada gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza da söyledik. Camiamız için lig kadar önemli. Beni en çok korkutan ligin son karşılaşmaları. Tatile gidilirken, oynanacak son maçlar. Bu bütün oyuncular için geçerli. Herkes bavulunu toplamış, bir an önce maç gitsin gidelim düşüncesindedir. Hasta olan N'Doye da dahil bazı arkadaşlarımız kadroda olmayacak" ifadesini kullandı



İKİNCİ YARIDA SOSA COŞAR

Çalımbay, sezon başında Milan'dan kadroya dahil edilen Jose Sosa'nın sözleşmesi süren bir oyuncu olduğunu belirterek şöyle dedi: "Biz de ondan yararlanabileceğimiz kadar yararlanacağız. Profesyonel bir oyuncu, iyi çalışıyor. Deneyimli kariyerini söyleme gerek yok. Sosa'nın tek sıkıntısı buraya gelirken hazır olmaması. Eğer sezon başı burada olsaydım, benim elimde olsaydı onu oynatmazdım. 10-15 gün ayrı çalıştırır hazır oldu mu oynatırım. Şu an iyi çalışıyor. Negatif bakmıyor, bütün gayesi oynamak. Kardemir Karabükspor maçında yürüyerek değil, koşarak oyuna girdi. İsteğini çok beğeniyorum. İkinci yarı onun çıkışı olabilir. Atiker Konya maçında onu oynatacağız. Buraya gelmişse de çok faydalı olması gerekiyor



Kurtulmak istiyor (Mini yorum: Olcay Çakır)

RIZA Çalımbay bazı oyunculardan müthiş derecede rahatsız olduğunu bu basın toplantısında da isim vermeden söyledi. Yüzü asık, kendisine biçilen değerin karşılığını vermeyen bu futbolculardan bir an önce kurtulmak istiyor. Yüzü asık ve zoraki ısınan oyuncular denilince kafalarda oluşan fotoğrafa birçok isim girebiliyor... Tanımlamanın ucu açık çünkü. Hocanın bu şikayeti ilk değil... Geldiği günden itibaren bu konuda bir çok kez konuştu. Takım bütünlüğünü bozan bu oyunculardan "kurtulmak" kolay olmayacaktır. Yani alırken zorlanan Trabzonspor, satarken ya da elden çıkarırken de zorlanacaktır.