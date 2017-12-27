 Olcay’ın yeni imajı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Olcay’ın yeni imajı

    Olcay’ın yeni imajı
    Karadeniz ekibinin sol kanat oyuncusu Olcay Şahan, yeni saç şekliyle olay oldu. Olcay'ın yeni imajı dün soslay medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:10
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