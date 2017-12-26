 Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Konyaspor maçına hazır

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, Konyaspor maçına hazır

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Theo Bongonda, tedavisi süren Hasan Batuhan Artarslan ile hasta olan Dame N'Doye katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

    kafilesi saat 14.30'da özel uçakla Konya'ya gidecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Konyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN