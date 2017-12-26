Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Theo Bongonda, tedavisi süren Hasan Batuhan Artarslan ile hasta olan Dame N'Doye katılmadı.





Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Trabzonspor kafilesi saat 14.30'da özel uçakla Konya'ya gidecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak.

