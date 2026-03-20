Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

EuroLeague’in lideri Fenerbahçe Beko, 32. hafta mücadelesinde İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini ağırlıyor. Üst üste aldığı 9 galibiyetin ardından çıktığı son iki deplasman maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak hem moral depolamak hem de zirvedeki yerini perçinlemek istiyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 87-72 mağlup ettiği rakibini İstanbul’da da devirmeyi hedefleyen temsilcimiz, play-off öncesi kritik bir viraja giriyor. Peki Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 14:11
EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken, lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda EA7 Emporio Armani Milan ile kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 31 maçta elde ettiği 22 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız ve Olympiakos deplasmanlarında alınan yenilgilerin izini taraftarının desteğiyle silmek niyetinde. Konuk ekip Milan ise 31 maçta aldığı 16 galibiyetle 12. sırada bulunmasına rağmen, son haftalarda Barcelona ve Maccabi Rapyd karşısında aldığı galibiyetlerle oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Dev mücadele, Fenerbahçe'nin liderlik serüveni ve Milan'ın play-off umutlarını koruması açısından büyük bir heyecana sahne olacak. İşte Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko ile EA7 Emporio Armani Milan arasındaki EuroLeague mücadelesi, 20 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kapalı gişe oynanması beklenen karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Liderin bu kritik sınavı, basketbolseverler için canlı yayınla ekranlara gelecek. Fenerbahçe Beko-Milan karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak. Maç öncesi analizler ve Dörtlü Final yolundaki son durum tüm detaylarıyla canlı yayında aktarılacak.

Ligde yaptığı 31 maçta 22 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, lider durumda. EA7 Emporio Armani Milan ise 31 mücadelede 16 galibiyet, 15 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Üst üste 9 galibiyet elde ettikten sonra önce Sırbistan'da Kızılyıldız'a ardından da erteleme maçında deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan sarı-lacivertliler, İtalyan rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise son 2 maçında önce Barcelona'yı ardından da İsrail takımı Maccabi Rapyd'i yendi.

Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 87-72 kazanmıştı.

