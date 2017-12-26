Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kulüp maddi sıkıntıya girmeyecekse yapacağımız transfer sayısı belli" dedi. Yapılacak transfer sayısıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca "Yapacağımız transfer sayısı 4 olmaz, en fazla 3. Şu kesin bizim 1-2 tane transfere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
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