Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kulüp maddi sıkıntıya girmeyecekse yapacağımız transfer sayısı belli" dedi. Yapılacak transfer sayısıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca "Yapacağımız transfer sayısı 4 olmaz, en fazla 3. Şu kesin bizim 1-2 tane transfere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.