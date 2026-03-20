Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray,...
Temsilcilerimizin, bu sezonki UEFA gelirleri belli oldu. UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti. Peki, hangi takım ne kadar para kasasına koydu? İşte yanıtı...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 15:54
Samsunspor: 7,89 milyon euro
Fenerbahçe: 19,47 milyon euro
Galatasaray: 53,53 milyon euro
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.