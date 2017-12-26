7 yılın en iyisi!

Son 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor, 2010-11’den sonra en çok puan topladığı döneminde

Süper Lig'e kötü başlayan Trabzonspor, son haftalarda topladığı puanlarla zirve yolunda umutlanarak iddiasını ikinci yarıya taşıdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde lige beklediği başlangıcı yapamayarak Rıza Çalımbay'ı getiren bordo-mavililer, deneyimli hoca ile zirve yarışı içinde yer aldı. İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Fırtına, ilk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 13. sırada yer alırken, lider G.Saray'ın 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Trabzonspor, son 8 haftada ise büyük çıkış göstererek 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan ile zirve yarışına tutundu. Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puana ulaşarak ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde yedinci sırada tamamladı.



42 PUAN TOPLAMIŞTI

Trabzonspor, son 7 sezonun en iyi ilk yarı performansını gösterdi. En son 2010-11'de 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren Fırtına, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 24, 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016- 2017 sezonunda 21 puan, bu sezon da 29 puan elde etti. Karadeniz ekibi, attığı 33 golle de son 7 sezonun en gollü ilk yarısını geride bıraktı.



KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Bordo-mavililer, kalesinde gördüğü gol açısından da ilk 17 haftalar itibariyle en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Süper Lig'de en son 2014- 15 sezonunun ilk yarısını 29 gol yiyerek tamamlayan Karadeniz ekibi, son 3 sezonun en çok gol yediği dönemini geçiriyor. 2016-16 sezonunun ilk 17 haftalık bölümünde 22 ve 2016-17 sezonunda ilk 17 haftada kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, bu sezon ise 17 haftalık periyotta 28 gol yedi.?



65 GÜNDÜR YENİLMİYOR

KARADENİZ ekibi, ligde 65 gündür yenilgi yüzü görmedi. En son ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.



İSTANBUL'A KAYBETMEDİ

Trabzonspor, ligin ilk yarısında İstanbul takımlarına boyun eğmedi. Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 galip geldi. Böylelikle Trabzonspor, söz konusu 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi.



ALANYA VE AKHİSAR ŞOK YENİLGİLER

Fırtına, Süper Lig'in ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında şok yenilgiler yaşadı. Karadeniz ekibi, ligin 6. haftasında sahasında 3-0 önde götürdüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 ve 8. haftasında da Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1'lik skorlarla yenilerek önemli puan kayıplar kaybetti.



SAHASINDA 18 PUAN

Karadeniz ekibi ligin ilk yarısında sahasındaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle 29 puanın 18'ini topladı. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puanı hanesine yazdırdı.



SON 7 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Ligin ilk yarısında rakip fileleri 33 kez havalandıran bordo- mavili takım, ayrıca son 7 sezonun da en golcü performansını sergiledi. En son yine 2010-11 sezonunda ilk 17 hafta itibariyle 40 gol atma başarısı gösteren Trabzonspor, 2011-12 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 19, 2013-14 sezonunda 25, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 sezonunda 22 ve 2016-17 sezonunda ilk 17 haftalık bölümde 14 gol kaydedebilmişti.