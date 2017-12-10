Burak Yılmaz, rekor sezonunun izinde
Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek art arda 4. maçını kazanan Trabzonspor'da Burak Yılmaz, attığı gollerle takımını adeta sırtlarken, gol krallığı yaşadığı 2011-2012 sezonundaki başarısının da izinden gidiyor.
Sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden tekrar bordo-mavili ekibe dönen Burak Yılmaz, 15. hafta sonunda forma giydiği 12 lig maçında 13 golle takımının en golcü oyuncusu olurken, gol krallığında da iddiasını sürdürdü.
Sakatlıklar nedeniyle ligin 3 maçında forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, toplam 12 maçta 996 dakika görev yaptı.
2011-2012'nin 15. haftasını 13 golle geride bırakan Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon da aynı haftada aynı sayıda gole ulaşmayı başardı.
Trabzonspor'da 2011-2012'de kaydettiği 33 golle, son 20 yılda, bir sezonda ligde en fazla gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran Burak Yılmaz, 14 gollü Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.
25 PUANIN 17'SİNE KATKI
Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer olmak üzere, 13 gol kaydederek takımına önemli katkı verdi.
Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan elde etti. Karadeniz ekibinin ligde topladığı 25 puanının 17'sine Burak katkıda bulundu.
SON 4 MAÇTA 6 GOL
Burak Yılmaz, Trabzonspor'un ligde galip geldiği son 4 maçta attığı 6 golle takımının çıkışa geçmesini sağladı.
Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçlarda ikişer, Demir Grup Sivasspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda da birer gol attı.
Burak Yılmaz ayrıca, Karadeniz ekibinin 15. hafta sonunda filelere gönderdiği 31 golün 13'ünü kaydetti.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:30
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
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