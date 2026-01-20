CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Madison Keys ve Lorenzo Musetti ikinci tura yükseldi

Avustralya Açık'ta Madison Keys ve Lorenzo Musetti ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Madison Keys ve İtalyan Lorenzo Musetti, ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 11:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avustralya Açık'ta Madison Keys ve Lorenzo Musetti ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Madison Keys ve İtalyan Lorenzo Musetti, ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda son şampiyon 9 numaralı seribaşı Keys, Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Avustralya Açık'ta 2023 yılı finalisti Kazak Elena Rybakina (5), Sloven Kaja Juvan'ı 2-0 (6-4, 6-3) mağlup etti.

Kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (24), Rus Anna Kalinskaya (31) ve Çek Karolina Pliskova da ikinci tur bileti aldı.

MUSETTİ İKİNCİ TURDA

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti, maçta 2-1 öndeyken Belçikalı Raphael Collignon'un 4. sette sahadan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

Fransız Ugo Humbert karşısında korta çıkan ABD'li Ben Shelton (8), 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.

Rus Karen Khachanov (15) ise ABD'li Alex Michelsen'i 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) yendi ve adını ikinci tura yazdırdı.

Erkeklerde Çek Jakub Mensik (16) ve İtalyan Luciano Darderi (22) de rakiplerini eleyerek ikinci tura çıktı.

Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Devlet Bahçeli'den Suriye mesajı: SDG Fırat'ın doğusundan da temizlenmelidir!
Rafa Silva'da imza an meselesi!
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor 11:09
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor 11:07
F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor 11:05
Sporting CP-PSG maçı detayları Sporting CP-PSG maçı detayları 10:57
Rafa Silva'da imza an meselesi! Rafa Silva'da imza an meselesi! 10:55
Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i 10:48
Daha Eski
En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... 10:30
Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları 10:20
Kairat-Club Brugge maçı detayları Kairat-Club Brugge maçı detayları 10:05
Fred için yeni teklif yolda! Fred için yeni teklif yolda! 09:58
Galatasaray'a Singo müjdesi! Galatasaray'a Singo müjdesi! 09:48
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! 09:41