CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis ABD Açık'ta Aryna Sabalenka rüzgarı!

ABD Açık'ta Aryna Sabalenka rüzgarı!

ABD Açık'ta Amanda Anisimova'yı 2-0 mağlup eden Belaruslu raket Aryna Sabalenka, turnuvada üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 12:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ABD Açık'ta Aryna Sabalenka rüzgarı!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenen Belaruslu raket Aryna Sabalenka, turnuvada üst üste 2. kez şampiyon oldu.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkma başarısı gösteren Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
DİĞER
ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi!
Onana için flaş iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! 12:46
Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! Dünya Kupası’na katılacak takımlar tahmin edildi! 12:38
ABD Açık'ta Aryna Sabalenka rüzgarı! ABD Açık'ta Aryna Sabalenka rüzgarı! 12:16
Onana için flaş iddia! Onana için flaş iddia! 11:33
Filenin Sultanları-İtalya maçı tüm detaylar! Filenin Sultanları-İtalya maçı tüm detaylar! 10:42
TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? (Frekans bilgileri 2025) TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? (Frekans bilgileri 2025) 10:41
Daha Eski
Lüksemburg-Slovakya maçı ne zaman? Lüksemburg-Slovakya maçı ne zaman? 10:35
Almanya-Kuzey İrlanda maçı bilgileri! Almanya-Kuzey İrlanda maçı bilgileri! 10:29
Polonya-Finlandiya maçı ne zaman? Polonya-Finlandiya maçı ne zaman? 10:22
Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:14
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman? Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman? 10:12
Belçika-Kazakistan maçı ne zaman? Belçika-Kazakistan maçı ne zaman? 10:06