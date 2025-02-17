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Haberler Tenis João Fonseca tarihe geçti! Arjantin Açık'ta ilk ATP zaferi

João Fonseca tarihe geçti! Arjantin Açık'ta ilk ATP zaferi

Arjantin Açık’ta tarihi bir an yaşandı! 18 yaşındaki Brezilyalı tenisçi João Fonseca, finalde ev sahibi raket Francisco Cerundolo’yu iki sette mağlup ederek kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle Fonseca, ATP tarihinin en genç 10. şampiyonu olmayı başardı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 14:08
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João Fonseca tarihe geçti! Arjantin Açık'ta ilk ATP zaferi

Arjantin Açık'ta tarihi bir an yaşandı! 18 yaşındaki Brezilyalı tenisçi João Fonseca, finalde ev sahibi raket Francisco Cerundolo'yu iki sette mağlup ederek kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle Fonseca, ATP tarihinin en genç 10. şampiyonu olmayı başardı.

Genç yetenek, Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenen turnuvada etkileyici bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi. Final karşılaşmasında 26 yaşındaki dünya 26 numarası Francisco Cerundolo karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Fonseca, 6-4 ve 7-6'lık setlerle maçı kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Bu zafer, Fonseca'nın kariyerinde büyük bir dönüm noktası olurken Brezilyalı tenisçi, gelecekte dünya tenisinde önemli bir yer edineceğinin sinyallerini verdi.

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