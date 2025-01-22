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Haberler Tenis Iga Swiatek Avustralya Açık'ta yarı finalde!

Iga Swiatek Avustralya Açık'ta yarı finalde!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 09:54
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Iga Swiatek Avustralya Açık'ta yarı finalde!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında çeyrek final maçlarına devam edildi.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek, ABD'li Emma Navarro'yu (8 numaralı seribaşı) 1 saat 29 dakika süren karşılaşmada 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys ise Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı (28) 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Swiatek ile Keys, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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