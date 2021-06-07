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Djokovic, rakibi Musetti'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finale çıktı

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının 4. turunda , 'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:08
Djokovic, rakibi Musetti'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finale çıktı

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının 4. turunda , 19 yaşındaki İtalyan sporcu 'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finalist oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic ile klasmanın 76. basamağındaki Musetti karşılaştı.

Djokovic, İtalyan rakibi karşısında 7-6 kaybettiği iki setin ardından 2-0 geriye düştü. 6-1 ve 6-0 kazandığı setlerle oyuna ortak olan Sırp tenisçi, son seti 4-0 önde götürdüğü sırada Musetti'nin sakatlanarak sahadan çekilmesiyle, adını çeyrek finale yazdırdı.

Sırp tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, bir başka İtalyan sporcu oldu.

Turnuvanın 9 numaralı seribaşı Berrettini, 'in turnuvadan çekilmesi üzerine 4. turda sahaya çıkmadan çeyrek final biletini almıştı.

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