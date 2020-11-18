Haberler Tenis Tenis ATP Finalleri'nde Zverev, Schwartzman'ı mağlup etti

Tenis 'nde , Schwartzman'ı mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği () 'nde Alexander , Arjantinli Diego Schwartzman'ı yendi. Alman tenisçi, 2018'de şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasında çıktığı ikinci maçta aldı. Schwartzman ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:12
Tenis ATP Finalleri'nde Zverev, Schwartzman'ı mağlup etti

'nin başkenti 'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren , dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün açılış maçında, 5 numaralı seribaşı ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Zverev, 2 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini , 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. tenisçi, 2018'de şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasında çıktığı ikinci maçta aldı. Schwartzman ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti.

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