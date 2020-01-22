Djokovic ve Barty Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Djokovic ve Barty 'ta 3. tura yükseldi

Djokovic ve Barty Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı ve kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 3. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 3. gün sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası , ikinci turda turnuvaya özel davetle katılan Japon Tatsuma Ito karşılaştı. Sırp tenisçi, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman rakibi Philipp Kohlschreiber'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmaması üzerine 3. tura yükseldi.

15 YAŞINDAKİ GAUFF 3. TURDA

Tek kadınlarda dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaşan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, 2 saat 6 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı.

Bir numaralı seribaşı Ashleigh Barty, dünya 4 numarası Naomi Osaka ve 7 numaralı seribaşı , rakiplerini 2-0 ile geçerek 3. tura yükseldi.

  1. 22.01.2020
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