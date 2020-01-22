Djokovic ve Barty Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 3. tura çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 3. gün sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic, ikinci turda turnuvaya özel davetle katılan Japon Tatsuma Ito karşılaştı. Sırp tenisçi, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman rakibi Philipp Kohlschreiber'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmaması üzerine 3. tura yükseldi.
15 YAŞINDAKİ GAUFF 3. TURDA
Tek kadınlarda dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaşan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, 2 saat 6 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı.
Bir numaralı seribaşı Ashleigh Barty, dünya 4 numarası Naomi Osaka ve 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova, rakiplerini 2-0 ile geçerek 3. tura yükseldi.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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