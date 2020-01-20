Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff Venus Williams'ı eledi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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'ta 15 yaşındaki 'ı eledi

Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff Venus Williams'ı eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta 15 yaşındaki , 'ı ilk turda eledi. Tek kadınlarda Coco Gauff, , ve , ikinci tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle başladı. Tek kadınlarda 39 yaşındaki ile karşılaşan ABD'li tenisçi Gauff, 1 saat 37 dakika süren mücadelede vatandaşını 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Japon , 57'nci basamaktaki Çek Marie Bouzkova'yı 1 saat 20 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Sekiz numaralı seribaşı ABD'li Serene Williams, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 58 dakikada 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Dünya 7 numarası Çek ise vatandaşı Katerina Siniakova'yı 50 dakika süren mücadelede 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

FEDERER VE BERRETTINI 2. TURDA

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli , dünya 84 numarası ABD'li Steve Johnson ile karşılaştı. Rakibini 1 saat 21 dakika süren mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Federer, adını üst tura yazdırdı.

Dünya 8 numarası İtalyan Matteo Berrettini ise Avustralyalı Andrew Harris'i 1 saat 54 dakika süren mücadelede 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

108. kez organize edilen Avustralya Açık, 2 Şubat'ta sona erecek.


  1. 20.01.2020
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