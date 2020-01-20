Kasımpaşa fark yerken Quaresma AVM'de görüntülendi

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 6-0'lık skorla farklı mağlup oldu. Bordo-mavili takımın gollerini Jose Sosa, Nwakaeme (2) ve Sörloth (3) kaydetti.

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de görüntülendi. Portekizli yıldızın bu görüntülerine bazı Kasımpaşalı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon İstanbul ekibiyle 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.



