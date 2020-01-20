Kasımpaşa fark yerken Quaresma AVM'de görüntülendi
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kadrosunda yer almadığı Trabzonspor maçı oynanırken bir AVM'de görüntülendi. İstanbul ekibinin 6-0'lık mağlubiyeti sonrası bu kare tepki çekti.
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 6-0'lık skorla farklı mağlup oldu. Bordo-mavili takımın gollerini Jose Sosa, Nwakaeme (2) ve Sörloth (3) kaydetti.
Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de görüntülendi. Portekizli yıldızın bu görüntülerine bazı Kasımpaşalı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.
Tecrübeli futbolcu bu sezon İstanbul ekibiyle 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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