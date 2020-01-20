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20 Ocak 2020, Pazartesi
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fark yerken Quaresma AVM'de görüntülendi

Kasımpaşa fark yerken Quaresma AVM'de görüntülendi

ekiplerinden 'nın Portekizli yıldızı , kadrosunda yer almadığı maçı oynanırken bir AVM'de görüntülendi. ekibinin 6-0'lık mağlubiyeti sonrası bu kare tepki çekti.

'in 18. haftasında , deplasmanda 'a 6-0'lık skorla farklı mağlup oldu. Bordo-mavili takımın gollerini Jose Sosa, Nwakaeme (2) ve Sörloth (3) kaydetti.

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde Sarıyer'de bir AVM'de görüntülendi. Portekizli yıldızın bu görüntülerine bazı Kasımpaşalı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon İstanbul ekibiyle 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.


  1. 20.01.2020
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