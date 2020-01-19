MAÇ SONUCU: Trabzonspor 6 - 0 Kasımpaşa
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, gerek oynadığı futbolla gerekse attığı gollerle ligin en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı... Trabzonspor'da Sosa, Sörloth, Nwakaeme attığı gollerle takımına can verirken, mücadele 6-0'lık skorla sonuçlandı. Bunların yanı sıra Bordo mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir ilk galibiyetini aldı. Sörloth ise ilk kez hat-trick ile buluştu. Öte yandan Trabzonspor, sezonun en farklı galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo mavililer, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile beraber Kasımpaşa kalesine gol oldu yağdı.
Mücadelenin ilk golü Jose Sosa'dan geldi. Arjantinli yıldız, 25. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Sörltoh sahneye çıktı ve Trabzonspor Norveçli golcü ile 2-0'lık üstünlüğü sağladı.
Attığı gollerle taraftarını sevince boğan Trabzonspor, 29'da farkı 3'e çıkarttı. Nwakaeme, takımına 3-0'lık üstünlüğü sağlayan golü Paşa ağlarına gönderdi.
55. dakikada Sörloth, attığı golle kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.
83. dakikada Nwakaeme sahneye çıktı ve yıldzı futbolcu Trabzonspor'un 5-0'lık üstünlüğü sağladı.
Mücadelenin son gol, Trabzonspor'dan gelirken Sörloth, kendisinin 3, takımının 6. golünü kaydetti.
PAŞA 46'DA KIZARDI
Öte yandan Kasımpaşa'da Jorge Fernandes, 24 ve 46'da gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 18:14
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU: Trabzonspor 6 - 0 Kasımpaşa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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