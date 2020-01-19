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19 Ocak 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU: 6 - 0

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 6 - 0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 18. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, gerek oynadığı futbolla gerekse attığı gollerle ligin en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı... Trabzonspor'da Sosa, Sörloth, Nwakaeme attığı gollerle takımına can verirken, mücadele 6-0'lık skorla sonuçlandı. Bunların yanı sıra Bordo mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir ilk galibiyetini aldı. Sörloth ise ilk kez hat-trick ile buluştu. Öte yandan Trabzonspor, sezonun en farklı galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 18. haftasında , Akyazı Stadı'nda 'yı ağırladı. Bordo mavililer, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile beraber Kasımpaşa kalesine gol oldu yağdı.

Mücadelenin ilk golü Jose Sosa'dan geldi. Arjantinli yıldız, 25. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Sörltoh sahneye çıktı ve Trabzonspor Norveçli golcü ile 2-0'lık üstünlüğü sağladı.

Attığı gollerle taraftarını sevince boğan Trabzonspor, 29'da farkı 3'e çıkarttı. Nwakaeme, takımına 3-0'lık üstünlüğü sağlayan golü Paşa ağlarına gönderdi.

55. dakikada Sörloth, attığı golle kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.

83. dakikada Nwakaeme sahneye çıktı ve yıldzı futbolcu Trabzonspor'un 5-0'lık üstünlüğü sağladı.

Mücadelenin son gol, Trabzonspor'dan gelirken Sörloth, kendisinin 3, takımının 6. golünü kaydetti.

PAŞA 46'DA KIZARDI

Öte yandan Kasımpaşa'da Jorge Fernandes, 24 ve 46'da gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 18:14
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