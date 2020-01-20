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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'da : Güzel başladık

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir: Güzel başladık

yeni hocası ile 2. devreye ‘Fırtına’ gibi girdi. Genç çalıştırıcı “Çabuk goller bulduk. Basamak basamak gideceğiz” dedi

ekibinde 'ın yerine göreve getirilen , 6-0'lık galibiyetiyle çok iyi bir başlangıç yaptı. Çimşir "İyi bir futbol oldu. Üst üste goller bulduk ve rakibin direncini kırdık. İkinci yarının başında rakip 10 kişi kalınca rahatladık. Galibiyetten dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Basamak basamak yola devam edeceğiz" dedi.

SÖRLOTH HARİKA
Hüseyin Çimşir söyle konuştu: "Sezonun ilk yarısında gol atmada sıkıntı yaşamıyorduk. Savunmada problemlerimiz vardı. Bunları çözmek için çalışmalar yaptık. Kupa maçı ve bu maçta gol yemedik. 8 gol attık. Doğru adımlar atarak yola devam ediyoruz. Potansiyeli olan takımız. Sorun çözen isimlere sahibiz. Taraftara da destekleri için teşekkür ediyorum. Sörloth da harikaydı."

YARDIMCI HOCA NEWTON

Tenik direktör Hüseyin Çimşir'in yabancı yardımcı hocası belli oldu. Yönetim, Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük yapmış olan İngiliz Eddie Newton ile el sıkıştı.

  1. 20.1.2020
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