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19 Ocak 2020, Pazar
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Fernandes’le yollar ayrıldı

Fernandes’le yollar ayrıldı

, Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Ivanildo Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

, Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Ivanildo Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

GİDENLERE TEŞEKKÜR
Donis Avdijaj ile Fernandes'e yönetim hizmetleri için teşekkür etti. Joago Pereria da Fernandes için duygusal bir mesaj yayınlayarak, "Kariyerinin yeni aşaması için sana dünyadaki tüm şansları diliyorum. Zeki, çalışkan ve alçakgönüllü bir çocuksun. Yardıma ihtiyacın olursa buradayım" dedi.

  1. 19.1.2020
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