Fernandes’le yollar ayrıldı
Trabzonspor, Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
Trabzonspor, Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
GİDENLERE TEŞEKKÜR
Donis Avdijaj ile Fernandes'e yönetim hizmetleri için teşekkür etti. Joago Pereria da Fernandes için duygusal bir mesaj yayınlayarak, "Kariyerinin yeni aşaması için sana dünyadaki tüm şansları diliyorum. Zeki, çalışkan ve alçakgönüllü bir çocuksun. Yardıma ihtiyacın olursa buradayım" dedi.
- 19.1.2020
- Canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun"
- Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun
- Marius Sumudica: Transferler gerçekleşmedi diye kimseyi suçlamıyorum
- Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi
- "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler"
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fernandes’le yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.