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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Pemra veda etti

Pemra veda etti

, sezonun ilk grand slam turnuvası 'tan elendi. Elemelerin ilk turunda dünya 113 numarası ile karşılaşan Özgen, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

, sezonun ilk grand slam turnuvası 'tan elendi. Elemelerin ilk turunda dünya 113 numarası ile karşılaşan Özgen, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
  1. 15.1.2020
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