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14 Ocak 2020, Salı
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’a iki Türk

Avustralya Açık’a iki Türk

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası 'ın tek kadınlar elemelerinde 'yi, ve temsil edecek. ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi.

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası 'ın tek kadınlar elemelerinde 'yi, ve temsil edecek. ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi.

  1. 14.1.2020
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