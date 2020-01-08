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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Milli tenisçiden tarihi başarı!

Milli tenisçiden tarihi başarı!

, 2020 yılının ilk haftasında  14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta takviminde yer alan beş Super Category turnuvasından biri olma özelliği taşıyan 'ta final oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi olan ;14 yaş klasmanında birinci, genel klasmanda yirmi birinci olarak bir ilke daha imza attı.

2019 sezonuna 'da düzenlenen ITF/Tennis Europe Development Championships Week'te tekler ve çiftler şampiyonluğu ile başlayan milli tenisçimiz sezonu 4 tekler, 5 çiftler zaferiyle kapattı. Geçtiğimiz hafta 'da düzenlenen ONE-SGM Christmas Cup'ta kariyer ilkini yaşayan Karahan, İspanyol rakibi Martin Landaluce ile karşılaştığı finalde ilk set 4-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Tekler kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcumuz, çiftlerde ise Ukraynalı partneri Oleksandr Ponomar ile yarı final oynama başarısı gösterdi.

  1. 08.01.2020
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