Milli tenisçi İpek Soylu talihsiz bir kaza geçirdi
Milli tenisçi İpek Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sol elinden şanssız bir kaza geçirdiğini ve parmak sinirlerinin kesildiğini duyurdu.
Milli tenisçi İpek Soylu, sosyal medya hesabından yaşadığı talihsiz kazayı duyurdu. Hastane odasından bir fotoğraf yayınlayan 23 yaşındaki tenisçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Şanssız bir kaza geçirerek sol elimdeki yüzük ve serçe parmak sinirlerim kesildi. Dün doktorum Ufuk Nalbantoğlu gözetiminde başarılı bir operasyon geçirdim. Üzgünüm fakat bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimden geleni yapacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim.
Milli sporcunun bu paylaşımının altına yüzlerde 'Geçmiş olsun' mesajı geldi.
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
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