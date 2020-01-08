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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Milli tenisçi talihsiz bir geçirdi

Milli tenisçi İpek Soylu talihsiz bir kaza geçirdi

Milli tenisçi hesabından yaptığı açıklamada sol elinden şanssız bir geçirdiğini ve parmak sinirlerinin kesildiğini duyurdu.

Milli tenisçi , hesabından yaşadığı talihsiz kazayı duyurdu. Hastane odasından bir fotoğraf yayınlayan 23 yaşındaki tenisçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şanssız bir kaza geçirerek sol elimdeki yüzük ve serçe parmak sinirlerim kesildi. Dün doktorum Ufuk Nalbantoğlu gözetiminde başarılı bir operasyon geçirdim. Üzgünüm fakat bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimden geleni yapacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim.

Milli sporcunun bu paylaşımının altına yüzlerde 'Geçmiş olsun' mesajı geldi.


  1. 08.01.2020
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