Simona Halep ile antrenörünün yolları ayrıldı
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep ile antrenörü Darren Cahill'in yolları ayrıldı.
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep ile antrenörü Darren Cahill'in yolları ayrıldı.
Halep'in tek kadınlarda zirveye çıkmasında önemli rol üstlenen Avustralyalı antrenör, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Halep ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.
Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini belirten Darren Cahill, "Mesleğime en az bir yıl ara veriyorum. Bu nedenle Simona Halep ile 2019 sezonunda birlikte çalışamayacağız." ifadelerini kullandı.
Son dört yıldır Cahill ile çalışan Halep, bu sezon Fransa Açık'ta kupaya uzanırken, Avustralya Açık'ta ise finalde kaybetmişti
- 10.11.2018 14:41
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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