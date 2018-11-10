Simona Halep ile antrenörünün yolları ayrıldı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Simona ile antrenörünün yolları ayrıldı

    Simona Halep ile antrenörünün yolları ayrıldı

    Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona ile antrenörü 'in yolları ayrıldı.

    Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona ile antrenörü 'in yolları ayrıldı.

    Halep'in tek kadınlarda zirveye çıkmasında önemli rol üstlenen Avustralyalı antrenör, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Halep ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

    Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini belirten Darren Cahill, "Mesleğime en az bir yıl ara veriyorum. Bu nedenle Simona Halep ile 2019 sezonunda birlikte çalışamayacağız." ifadelerini kullandı.

    Son dört yıldır Cahill ile çalışan Halep, bu sezon 'ta kupaya uzanırken, 'ta ise finalde kaybetmişti

    1. 10.11.2018 14:41
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