TEB BNP Paribas İstanbul Cup'da yarı final eşleşmeleri belli oldu – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    TEB BNP Paribas 'da yarı final eşleşmeleri belli oldu

    TEB BNP Paribas <a href="/index/istanbul-cup?id=85e90fa4-ebb3-4c70-97da-092db01f4679" class="" rel="tag">İstanbul Cup</a>'da yarı final eşleşmeleri belli oldu

    TEB BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, Hırvat sporcu Donna Vekic'i 2-1 yenerek yarı finale yükselen son isim oldu.

    'ta düzenlenen toplam 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde Begu, rakibini 6-3, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

    Son müsabakasıyla yarı final eşleşmeleri de belli oldu. 'ta yarın oynanacak yarı final maçlarında eşleşmeler şu şekilde oluştu:

    Maria Sakkari () - Polona Hercog (Slovenya)

    Pauline Parmentier () - Irina-Camelia Begu (Romanya)

    1. 27.4.2018 23:06
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