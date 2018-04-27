TEB BNP Paribas İstanbul Cup'da yarı final eşleşmeleri belli oldu
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, Hırvat sporcu Donna Vekic'i 2-1 yenerek yarı finale yükselen son isim oldu.
Garanti Koza Park'ta düzenlenen toplam 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde Begu, rakibini 6-3, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
Son çeyrek final müsabakasıyla yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Garanti Koza Park'ta yarın oynanacak yarı final maçlarında eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Maria Sakkari (Yunanistan) - Polona Hercog (Slovenya)
Pauline Parmentier (Fransa) - Irina-Camelia Begu (Romanya)
- 27.4.2018 23:06
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Real Madrid ve Ronaldo'dan tarihi rekor!
Toplam 2
Yorum
NURRON ADIN LAZIM DEĞİL AMA SENDE BENDENSİN O TAM BİR KING
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 5
Yorum
XBey Helal olsun mesut sana.
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Murat Yıldırım: "Yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu"
Toplam 3
Yorum
Kartal1903 Bence paylaşımından dolayı kendisine ceza verilmeli. Beşiktaş hukukçuları da halkı kin ve nefrete sevk etme suçundan dava etmelidir
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'da yarı final eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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