Depay bombası

ESPN; ligin yeni ekibi Çorum’un, Brezilya’da Corinthians’la kontratı ay sonu bitecek dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay’e teklif yaptığını yazdı
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, transferde büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor. ESPN'DE yer alan habere göre; kırmızı-siyahlılar, Brezilya'da Corinthians forması giyen Memphis Depay ile ilgileniyor. Karadeniz temsilcisinin, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek olan Depay'ın durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, 32 yaşındaki dünyaca ünlü Hollandalı yıldız golcüye teklif yapıldığı belirtildi. Depay'in ise bu teklife henüz yanıt vermediği vurgulandı. Corinthians'ta bu sezon 14 maçta süre bulan tecrübeli hücumcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 51 karşılaşmada, 12 gol, 10 asistlik katkısı yapti. 112 kez milli olan Depay, 55 gol attı. Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde de boy gösteren Depay, sol kanatta da forma giyebiliyor.