Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor | CANLI

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor | CANLI

Hesap.com Antalyaspor için tamam mı devam mı gecesi! Trendyol Süper Lig'den düşecek son takımın belirleneceği bu kritik pazar gününde Akdeniz ekibi, 12 yıl sonra küme düşme kabusu yaşamamak için sahaya çıkıyor. Eksiklerin gölgesinde oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:55
Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında tam anlamıyla bir var olma mücadelesi sahne alıyor. Ligde kalma umutlarını son maça taşıyan Hesap.com Antalyaspor, sahasında rahat bir konumda bulunan ancak son haftalarda formsuz bir grafik çizen Kocaelispor'u konuk ediyor. Akdeniz temsilcisi için kümede kalmanın tek yolu bu maçtan 3 puanla ayrılmak. Aksi takdirde kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda edecek.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

HESAP.COM ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşma 17 Mayıs günü saat 20.00'de başladı. Mücadele, beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Streek.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Susoho, Agyei, Rivas, Churlinov.

