Göztepe hazır kıta

Avrupa'yı hedefleyen ve Başakşehir'le puan puana beşincilik yarışı yapan Göztepe, bugün Trabzonspor deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Puan tablosunda Avrupa hattına yakın konumda bulunan İzmir ekibi, kalan 3 maçtan maksimum puan çıkararak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Camiada yükselen birlik ve beraberlik mesajlarıyla birlikte sarı-kırmızılılar, sezonun en kritik dönemine yüksek motivasyonla girerken, Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmek için tüm gücünü sahaya yansıtmaya hazırlanıyor.