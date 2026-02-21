Antalya, Kayseri’ye hazır

Sahasında Samsunspor galibiyetiyle moral bulan Antalyaspor, yarın oynayacağı final gibi maçta Kayserispor'a konuk olacak.
