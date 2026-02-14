Lisans krizi

Kocaelispor'da kulüp lisansı süreci öncesi kritik bir takvim işliyor. TFF'nin belirlediği kriterler doğrultusunda yeşil- siyahlı ekibin, lisans alabilmesi için toplam 250 milyon TL'lik yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor. Kulübün lisans bedelleri, SGK yapılandırmaları ve birikmiş vergi borçlarının toplamının 250 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Son ödeme tarihi ise 16 Şubat. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde Kocaelispor'u ciddi bir yaptırım bekliyor. Talimatlar gereği borçların süresinde kapatılmaması durumunda kulübe 3 puan silme cezası uygulanacak.