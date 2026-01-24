Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 14:26
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Küme düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor, Süper Lig'de 18 maç sonunda 15 puanla düşme hattında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada kötü bir performans sergileyerek sadece bir galibiyet alabildi ve savunmada ciddi sorunlar yaşadı. İstanbul Başakşehir ise Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda üst sıralara tutunmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.

KAYSERİSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor ile İstanbul Başakşehir arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi 14.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
