22 hakem daha PFDK'da!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk futbolunda bahis soruşturması sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Bahis oynadığı tespit edilen 2'si üst klasman olmak üzere 22 hakem PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin açıklaması şu şekilde...

'Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'

PFDK'YA SEVK EDİLEN HAKEMLER

Üst Klasman Hakemleri

Fevzi Erdem Albaş

Furkan Aksuoğlu

Üst Klasman Yard. Hakemleri

Deniz Caner Özaral

Mustafa Güçer

Klasman Hakemleri

Bedirhan Yiğitbaş

Cihan Ölmez

Furkan Arıoğul

Hakan Ergin

Halil İbrahim Balsatan

Kemal Dizdar

Tolga Akbaba

Tolga Tuna

Klasman Yard. Hakemleri

Ahmet Karaatay

Barış Sun

Berkay Salman

Faik Sancaktutan

Fatih Gemici

Mehmet Özgür İşbilen

Osman Oğurlu

Ömer Faruk Sağır

Yasin Mert Karahan

Yiğit Çam