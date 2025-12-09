22 hakem daha PFDK'da!

Türk futbolunda bahis soruşturması sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Bahis oynadığı tespit edilen 2'si üst klasman olmak üzere 22 hakem PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin açıklaması şu şekilde...
'Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'
PFDK'YA SEVK EDİLEN HAKEMLER
Üst Klasman Hakemleri
Üst Klasman Yard. Hakemleri
Klasman Hakemleri
Halil İbrahim Balsatan
Klasman Yard. Hakemleri
Berkay Salman
Faik Sancaktutan
Fatih Gemici
Mehmet Özgür İşbilen
Osman Oğurlu
Ömer Faruk Sağır
Yasin Mert Karahan
Yiğit Çam