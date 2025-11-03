Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Karadeniz'de son derece önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Son 3 lig maçından galibiyet çıkaramayan İlhan Palut'un ekibi, bu kez şeytanın bacağını kırarak yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Yeşil-mavili takım, ligin son sırasına demir atan rakibine karşı sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan, İstanbul temsilcisi Marcel Licka ile yolların ayırdıktan sonra göreve Onur Can Korkmaz getirdi. Karagümrük, yeni hocasıyla birlikte zorlu deplasmanda kötü gidişi sonlandırıp moral depolamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Erdem; Taha, Mocsi, Samet, Nielsen; Papanikolaou, Laci; Augusto, Buljubasic, Rak-Sakyi; Jurecka

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic; Atakan, Anıl, Roco, Çağtay; Berkay, Kranevitter; Serginho, Larsson, Ahmet; Fofana

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

TFF, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hakeminin Ömer Tolga Güldibi olduğunu açıkladı. Güldibi'nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.