CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İlhan Palut yönetiminde son 3 maçını da kazanamayan Karadeniz temsilcisi, ligin son sırasında yer alan rakibine karşı 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Marcel Licka ile yollarını ayıran ve göreve Onur Can Korkmaz'ı getiren İstanbul ekibi ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Futbolseverler, "Rizespor-Karagümrük maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 09:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Karadeniz'de son derece önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Son 3 lig maçından galibiyet çıkaramayan İlhan Palut'un ekibi, bu kez şeytanın bacağını kırarak yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Yeşil-mavili takım, ligin son sırasına demir atan rakibine karşı sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan, İstanbul temsilcisi Marcel Licka ile yolların ayırdıktan sonra göreve Onur Can Korkmaz getirdi. Karagümrük, yeni hocasıyla birlikte zorlu deplasmanda kötü gidişi sonlandırıp moral depolamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor-Fatih Karagümrük maçı

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Rizespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rizespor-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Erdem; Taha, Mocsi, Samet, Nielsen; Papanikolaou, Laci; Augusto, Buljubasic, Rak-Sakyi; Jurecka

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic; Atakan, Anıl, Roco, Çağtay; Berkay, Kranevitter; Serginho, Larsson, Ahmet; Fofana

Rizespor-Fatih Karagümrük maçları

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

TFF, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hakeminin Ömer Tolga Güldibi olduğunu açıkladı. Güldibi'nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

Rizespor-Fatih Karagümrük maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler!
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
DİĞER
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a göndermeler! Maç biter bitmez olay paylaşımlar...
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
"Türk filmi gibiydi"
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 09:08
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 08:42
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:31
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Daha Eski
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57
Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! 23:57
Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! 23:57
Derbide kırmızı kart kararı! Derbide kırmızı kart kararı! 23:57