Galatasaray 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen 90 dakikanın sonunda kazanan çıkmadı ve golsüz eşitlik ile sonuçlanan maçta takımlar birer puana razı geldi. Mücadelede sarı-kırmızılıların 36. dakikada Torreria ve 77. dakikada Sane ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FIRTINA'DA ŞOK SAKATLIK

Trabzonspor'da Stefan Savic, 50. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bordo-mavililerde dakika 90+2'de Bouchouari kırmızı kart gördü ve uzatma dakikalarında takımını 10 kişi bıraktı.

2012'DEN BU YANA İLK DEFA...

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray puanını 29'a, Trabzonspor ise 24'e yükseltti ve zirvedeki 5 puanlık fark korundu. Opta'nın verilerine göre Trendyol Süper Lig'in iki dev temsilcisi, Mayıs 2012'den bu yana ilk kez sarı-kırmızılıların sahasında oynanan bir Süper Lig maçında golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş'a karşı sahasında aldığı beraberliğin ardından sezonun ikinci puan kaybını yaşayan Galatasaray, önümüzdeki hafta Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise kendi evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 32 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisine Trabzonspor karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılılar, 0-0 sonuçlanan karşılaşma ile birlikte iç sahadaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı. RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Aslan, daha sonra Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere çıktığı 32 mücadelede 23 galibiyet elde ederken, 9 da beraberlik aldı.

TEKKE 11'İNİ KORUDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 10. haftasında 2-0 kazandıkları ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Bordo-mavili ekip, İstanbul deplasmanında Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Ernest Muçi ve Paul Onuachu ilk 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Edin Visça, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Danylo Sikan,Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk görev bekledi.

LEMINA STOPER OYNADI

Okan Buruk, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı stoperde görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı. Lemina, Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma tandeminde Abdülkerim Bardakcı ile birlikte görev yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giydi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında bordo-mavili formayı giyen Uğurcan, eylül ayı başında sarı-kırmızılı takıma yaklaşık 30 milyon avro bonservile transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

SINGO 3 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 3 resmi maçın ardından maç kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 8. haftasında ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, ardından ligdeki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemedi.

Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesiyle kadroya girdi.

OKAN BURUK'A PLAKET

Galatasaray'ın başında 100 Süper Lig galibiyeti alan teknik direktör Okan Buruk'a maç öncesi plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig galibiyetini Göztepe müsabakasında yaşayan Buruk'a kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından plaket ve sırtında 100 yazan Galatasaray forması takdim edildi.

TORREİRA İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Galatasaray taraftarı, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kuzey kale arkasında ultrAslan'ın yer aldığı tribüne Torreira ile babasının resminin yer aldığı ve İspanyolca "Geçmiş olsun" yazılı pankart asıldı.

MERTENS TRİBÜNDEN İZLEDİ

Eski Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Trabzonspor müsabakasını tribünden takip etti.

Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile RAMS Park'a gelen Mertens, tribünde ilgi odağı oldu. 38 yaşında futbolu bırakan Belçikalı yıldız ve ailesine maç öncesinde Dursun Özbek tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.

Taraftarın büyük sevgi gösterdiği Mertens ve oğlu Ciro, ultrAslan'ın önüne giderek "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.