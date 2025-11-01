CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonrası flaş hakem sözler!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonrası flaş hakem sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonrası flaş hakem sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Maçın başını belki iyi oynamadık. Devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarı belli bir dakikadan sonra oyunu tamamen aldık. Rakibin bazı geçişleri oldu. Tehlike yaratma şansı verdik.

Maç rakamlarının daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Beceri eksikliği vardı. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik, kanatlardan rahat gittik. Çok net baskı görmedik rakipten. Trabzonspor'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca, rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Gol beklentisi rakibimizden daha yüksek tuttuk. Rakibimizin de oyun içerisinde gol atabilir tehlikesini hissediyorsunuz kalenizde. Direkt oyunu Onuachu'ya iyi oynuyorlar. Ceza sahası dışı şuttan iyiler, duran topta iyiler.

Biz de duran topları daha iyi kullanabilirdik. Bazen kötü ve acele kullandık.

Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5-3-2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık.

Belki golü bulsaydık... İki tane ofsayttan dönen top var. Rakip 10 kişi kaldı. Uzatma süresi az oldu. Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem, kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Uyarabilirdi Onana'yı, belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar.

Onuachu: En iyisi Osimhen!
Zirvede golsüz eşitlik!
DİĞER
Galatasaray'da tribünler Barış Alper Yılmaz için ikiye bölündü! Yıldız isimden ilk açıklama geldi...
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt!
Buruk’tan maç sonu flaş hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! 23:01
Londra derbisinde kazanan Chelsea! Londra derbisinde kazanan Chelsea! 22:51
Onana: Bizim için iyi diyebilirim Onana: Bizim için iyi diyebilirim 22:47
Tekke: Üstün olan taraf bizdik Tekke: Üstün olan taraf bizdik 22:42
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! 22:37
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." 22:34
Daha Eski
Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:37
Osimhen direğe takıldı! Osimhen direğe takıldı! 20:40
G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! 20:42
Serik'ten bol gollü galibiyet! Serik'ten bol gollü galibiyet! 21:00
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 21:52