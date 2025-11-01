CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Üstün olan taraf bizdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:52
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK"

"İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik bence. İstediğimiz şeyler oldu. İlk yarı sonunda 10-15 dakika geçişler çok oldu, tehlikeler vardı. Öncesinde bizim de birkaç tane gol olabilecek, final öncesi paslar, dokunuşlar eksik oldu. İkinci yarı da ilk yarıya benzer. Savic'in sakatlanması biraz daha böyle savunmaya yönelik, özellikle oyunun son bölümünde Icardi'nin girmesiyle savunmak zorunda kaldık. İyi de savunduk. Kolay olmuyor bu tip maçlar."

"CESUR OYNAMAYA ÇALIŞTIK"

"Bu kadroya karşı 3 aylık kurulmuş bir takımız. Çok cesur oynamaya çalıştık. Eksikler tabii ki var. Oyuncu üzerinden değil takımın getirdiği duygu üzerinden bir şeyler konuşmamız lazım. Oyuncularıma 'sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Cesurca oynadık. Savunma istediği, Onuachu'nun geri gelme isteği... Birçok şey pozitif gidiyor. Bu takımın bazen düşüşleri de olacaktır, inşallah olmaz ama buralarda desteğe ihtiyaç var. Bu takım yeni kuruldu, ritmini bulamadı henüz. Dahası da var. Benjamin için kötü oldu. Futbolda bazen bunlar da var. Hayatın içinde bunlar oluyor."

"BAZEN KONUŞMAMAK DAHA İYİDİR"

"1'er puan aldı iki takım. Taraftarımıza bir duygu verdik. Yani... Bir şey söylemek istiyorum ama... Yine söylemeyeyim içimde kalsın. Bazen söylememek daha iyidir. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi milli ara var. Onu kazanmamız lazım aradan önce."

SAVIC'İN DURUMU HAKKINDA

"Savic'in durumu bilmiyorum. Umarım eksik kalmayız. Giren çıkan oyuncular mutlu etti. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularımla gurur duydum. Hedeflerimiz üzerine devam. Desteğe ihtiyacımız var."

"ALLAH YARDIM EDİYOR"

"Maç sonrasında takıma mutluluğumu ifade ettim. 'Gurur duyuyorum' dedim. Yeterliydi. 3 aylık bir takımdan bahsediyoruz. 7 ay önceki durumu biliyoruz. Gören görüyor bunlar. Oyuncuların o duyguyu vermesi çok değerliydi. Çok kolay halledilebilir bir şey değildi. Allah yardım ediyor. Vurgu yapmak istediğim şey şu; bu ifadelerim karşılık da bulmayabilir yaşamımızda, belki ligin sonunda. Bu takıma aşırı sorumluluk ve çok uzaktaki hayalleri göstermeye gerek yok. Biz etap etap gitmek zorundayız. Bu sezonki hedefimiz belli. Bu oyuncuların çoğu genç. Hata yapacaklar. Çoğunun hata yaptığı maç oynamadık. Tecrübeli oyuncularımız var, daha onlarsız oynamadık. Oyuncularımın övülmesini istiyor. Çok iyi çalışıyorlar. Bu olumlu ve iyi bir durum. Devam ettirmeye çalışacağız."

"G.SARAY EN İYİ KULÜPLERE BİLE BUNU YAPTI"

"Galatasaray'ın burada Bayern Münih ve Tottenham maçlarını hatırlıyorum. Burada Galatasaray'ın hemen hemen Avrupa'nın en iyi kulüplerine daha ön alan baskısı yaptığını biliyoruz. En iyi yaptıkları şey bu. İlk yarının başında takımım da beni çok şaşırttı söyleyeyim. Bu baskıyı kırmak için rotasyonlarımız vardı ama bir kısmını kullanabildiik. Galatasaray'ın baskılarında çıkmak kolay değil. Çıksanız dahil geri gelmeleri hızlı, bu riski almak kolay değil. İlk yarı bunu başardık. İkinci yarı konumlanmada farklılık var. İkinci toplara oynadık ama biraz zamana oynadık açıkçası."

