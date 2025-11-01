Wagner Pina: Böyle devam edersek...

Trabzonspor'da Wagner Pina, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar da iyi maç çıkardı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi, şaşırtmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Bizim hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Böyle devam edersek bu yarışın içerisinde olacağız." dedi.