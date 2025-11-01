CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Wagner Pina: Böyle devam edersek...

Wagner Pina: Böyle devam edersek...

Trabzonspor'un 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Wagner Pina, Galatasaray maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:29
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wagner Pina: Böyle devam edersek...

Trabzonspor'da Wagner Pina, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar da iyi maç çıkardı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi, şaşırtmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Bizim hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Böyle devam edersek bu yarışın içerisinde olacağız." dedi.

Onuachu: En iyisi Osimhen!
Tekke: Üstün olan taraf bizdik
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..."
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! 23:01
Londra derbisinde kazanan Chelsea! Londra derbisinde kazanan Chelsea! 22:51
Onana: Bizim için iyi diyebilirim Onana: Bizim için iyi diyebilirim 22:47
Tekke: Üstün olan taraf bizdik Tekke: Üstün olan taraf bizdik 22:42
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! 22:37
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." 22:34
Daha Eski
Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:37
Osimhen direğe takıldı! Osimhen direğe takıldı! 20:40
G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! 20:42
Serik'ten bol gollü galibiyet! Serik'ten bol gollü galibiyet! 21:00
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 21:52