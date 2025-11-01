CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! RAMS Park’ta dikkat çeken anlar

Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi RAMS Park’ta gergin dakikalar yaşandı. Bordo-mavili taraftarlar, bu yaz Galatasaray’a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır’ı ısınma sırasında protesto etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 19:23
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Derbi öncesi stadyumda dikkat çeken bir an yaşandı.

Trabzonspor taraftarları, ısınma için sahaya çıkan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a yoğun tepki gösterdi. Bordo-mavili tribünlerden yükselen ıslıklar ve tezahüratlar, maç öncesi atmosferi kısa süreliğine gerginleştirdi.

Hatırlanacağı üzere, Uğurcan Çakır bu yaz transfer döneminde 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

4
