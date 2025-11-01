Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! RAMS Park’ta dikkat çeken anlar

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Derbi öncesi stadyumda dikkat çeken bir an yaşandı.

Trabzonspor taraftarları, ısınma için sahaya çıkan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a yoğun tepki gösterdi. Bordo-mavili tribünlerden yükselen ıslıklar ve tezahüratlar, maç öncesi atmosferi kısa süreliğine gerginleştirdi.

Hatırlanacağı üzere, Uğurcan Çakır bu yaz transfer döneminde 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.