Galatasaray'ın yeni orta sahası İtalya'dan gelecek!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından gözünü Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom'da o yıldızın transferini Okan Buruk'un özellikle çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Atalanta da gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusundan bonservis kazanmaya çalışacak.
İNDİRİME GİDECEK
Sezon başından itibaren 40 milyon euro seviyesinde bir talepte bulunan Atalanta, oyuncusunu bedelsiz kaybetme tehlikesine girmemek için bu bedelde indirime gidecek.
Oyunu çift yönlü oynadığı için teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon öncesinde transfer listesinin ilk sıralarına yazdığı Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gidecek.
Bu sezon Atalanta ile son 16 turuna kadar yükselen Ederson için yaz ayında iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak.
ATLETICO MADRID VE MANU TAKİPTE
Kalitesi ile çok sayıda takımın radarında bulunan Ederson için La Liga ve Premier Lig'den de talipler bulunuyor.
Football Italia'nın haberine göre Atletico Madrid 30 milyon euro ödemeyi göze aldı.
Ancak İspanyol ekibinin önceliği forvet transferi. Ayrıca Manchester United'ın da bir ilgisinin bulunduğu öğrenildi.
