Lucas Torreira: Gerekeni yapacağız

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında golsüz eşitlik ile sonuçlanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılılarda Lucas Torreira, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Torreira, "Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Onlar puan farkını kapatmak istiyordu, biz de açmak istiyorduk. Şimdi eksiklerimizi görüp bu maçta, gerekeni yapacağız." dedi.

Sarı kırmızılı formayı giymekten gurur duyduğunu aktaran yıldız oyuncu, "Galatasaray'da dördüncü senem. Burası benim hayatım. Ben hayatımı buraya adamış durumdayım. Çok zor bir zamanda hem kulübümün hem de tribünlerin yanımda olması çok değerli. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.